Costa inicia una gira por las capitales para encauzar el presupuesto de la UE en la recta final del año

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras reunirse en Riga con el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, en su gira por las capitales europeas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha arrancado esta semana su 'Tour por las capitales' anual, una ronda de visitas a los líderes de la UE centrada en recabar sus opiniones para preparar el terreno a las próximas cumbres internacionales, esta vez con especial atención al próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea.

El recorrido --que se prolongará entre el 25 de agosto y el 17 de septiembre y cubrirá la mayoría de los Veintisiete-- comenzó el lunes con sendas visitas a Bratislava (Eslovaquia), donde se reunió con el primer ministro eslovaco, Robert Fico; y a Tallín (Estonia), con el jefe de Gobierno estonio, Kristen Michal.

Este martes ha proseguido en Riga (Letonia), con el primer ministro letón, Andris Kulbergs; y en Vilna (Lituania), con el presidente Gitanas Nauseda. La gira continuará el 27 de agosto en la capital checa, Praga, donde Costa verá al primer ministro checo, Andrej Babis.

Durante las primeras cuatro reuniones, Costa ha insistido en que este otoño resultará "decisivo" para cerrar un acuerdo sobre el también denominado marco financiero plurianual, que deberá tener como pilares la competitividad, la transformación industrial, la defensa, la seguridad o la resiliencia estratégica, entre otros asuntos.

Para el socialista portugués, el presupuesto europeo para los próximos años también debe reflejar "las exigencias de los tiempos difíciles que vivimos", por lo que "deberá tener una estructura completamente diferente" a la de los presupuestos anteriores, siempre garantizando la continuidad de los fondos destinados a la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC).

"Una cosa es segura: debemos llegar a un acuerdo antes de que termine el año. No podemos arriesgarnos a que se interrumpa la financiación de la UE en 2028. Esto afectaría a nuestros agricultores, nuestras empresas, nuestros estudiantes, investigadores e innovadores; en resumen, a nuestros ciudadanos. Sé que no será fácil, pero me anima el espíritu constructivo de los líderes y confío en que podamos alcanzar un acuerdo", ha indicado.

También ha apuntado a uno de los debates abiertos entre los Veintisiete, la incorporación de "recursos propios" para financiar un aumento del presupuesto europeo. "Las nuevas fuentes de ingresos para la Unión Europea serán una parte esencial de un acuerdo global", ha aseverado.

ALERTA SOBRE LAS AMENAZAS HÍBRIDAS

Costa ha aprovechado sus primeras paradas de su gira europea para alertar sobre "las amenazas híbridas rusas" y las incursiones de drones que afectan al flanco oriental y al Báltico, y ha reclamado reforzar la defensa aérea y la protección de fronteras con una respuesta coordinada a escala europea.

El presidente del Consejo Europeo ha pedido además acelerar la preparación de la defensa comunitaria de cara a 2030, con un enfoque "de 360 grados" que blinde todas las fronteras del bloque, dado que, ha avisado, "las fronteras de Europa solo serán seguras si todas nuestras fronteras son seguras".

Del mismo modo, ha calificado de "totalmente inaceptable" la instrumentalización de la migración en las fronteras exteriores de la UE en países como Letonia y Lituania, mencionando expresamente Ceuta junto a la región báltica como ejemplos de un mismo desafío que exige "una respuesta europea conjunta" en apoyo de los Estados miembros afectados.