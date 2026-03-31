Costa pide al presidente de Irán cesar los ataques y buscar solución diplomática para reabrir Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha pedido este martes al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el cese de los ataques "inaceptables" y que acepte implicarse para hallar una vía diplomática que permita reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz.

"La situación actual en Oriente Próximo es extremadamente peligrosa", ha dicho Costa, en un mensaje difundido en redes sociales tras una llamada con Pezeshkian, durante la que ha llamado a la "desescalada y contención", así como a la protección de civiles e infraestructuras.

Costa también ha defendido en la conversación la "necesidad de que todas las partes respeten plenamente el Derecho internacional" y ha considerado "profundamente lamentables" todas las muertes de inocentes, incluidas las víctimas de la escuela de Minab, en el sur de Irán, que dejó más de 160 muertos, poco después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Para desescalar la situación, insto a Irán a cesar los ataques inaceptables contra países en la región y a implicarse positivamente en la vía diplomática, en especial con Naciones Unidas, para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz", ha indicado Costa en su comunicado.

"Debe de haber espacio para la diplomacia. La UE se mantiene dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución última que ponga fin a las hostilidades, al tiempo que se abordan otras preocupaciones más amplias de seguridad planteadas por Irán", ha concluido.