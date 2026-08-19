Costa y Von der Leyen expresan su apoyo "firme" al TPI tras las sanciones de EEUU contra su presidenta

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado este miércoles su apoyo "firme" al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a su presidenta, Tomoko Akane, tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra la magistrada japonesa y otro letrado del organismo.

"La presidenta Von der Leyen y yo estamos firmemente al lado del Tribunal Penal Internacional, de su presidenta, Tomoko Akane, y de los funcionarios que defienden su misión", ha manifestado Costa a través de un mensaje en redes sociales, en una declaración compartida a su vez por la jefa del Ejecutivo comunitario.

En su mensaje, los máximos responsables de las instituciones europeas han subrayado el papel clave del tribunal con sede en La Haya para impartir justicia. "El TPI ayuda a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más horribles del mundo", han remarcado.

Asimismo, han hecho hincapié en la necesidad de preservar la autonomía del organismo judicial frente a presiones externas: "Para llevar a cabo este trabajo esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas".

La reacción de Costa y Von der Leyen se produce un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la inclusión en su 'lista negra' de Akane y del letrado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en Gaza.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha justificado la medida acusándoles de haber "participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".

El TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.