El CPJ denuncia que colonos israelíes han dado una paliza a un fotoperiodista de AFP en Cisjordania

Colonos israelíes asaltan los olivares en la localidad cisjordana de Aqraba, a 6 de octubre de 2026 - Nedal Shtieh / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Colonos israelíes han propinado este martes una paliza al fotorreportero Yafar Ashtiyé, empleado de la agencia de noticias francesa AFP, cerca de la localidad de Nablús, quien ha terminado inconsciente después de la agresión, según ha denunciado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un comunicado.

La directora regional del CPJ para Oriente Próximo y el norte de África, Sara Qudah, ha denunciado en un comunicado que los colonos israelíes están acelerando sus ataques contra los periodistas que están cubriendo su nueva ola de asaltos a los palestinos de Cisjordania.

Ashtiyeh y otro fotógrafo de la AFP, John Wessels, se encontraban cerca del pueblo de Aqraba, en el norte del país, donde observaron a un soldado israelí deteniendo a un hombre mientras los palestinos locales recogían aceitunas.

Un quad se abalanzó repentinamente sobre los periodistas de la AFP que se encontraban en la cima de la colina, y un hombre que iba en él abrió fuego. Un palestino cayó al suelo y fue hospitalizado con una herida de bala en el pie, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Cuando Ashtiyé intentaba entrar en un coche, dos hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon repetidamente con armas de fuego.

Los asaltantes destruyeron todo el equipo fotográfico del fotoperiodista palestino, según ha denunciado el CPJ, que además ha acusado al Ejército israelí de detener en las últimas horas a otros dos periodista, Mohamed Atiq y Mohamed Abed, cerca de la localidad cisjordana de Yenín, también en circunstancias parecidas.