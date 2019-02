Crisis en Venezuela | Directo: Guaidó ofrece una amnistía a cualquier militar venezolano que deserte a Colombia

Actualizado 23/02/2019 16:40:06 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oposición venezolana tratará este sábado, con el respaldo de Estados Unidos, de iniciar el transporte de cientos de toneladas de ayuda humanitaria a través de la frontera del país con Colombia contra la oposición del presidente Nicolás Maduro, quien ha enviado tropas a la zona y ordenado el cierre de fronteras.

Se estima que 600 toneladas de alimentos, suplementos nutritivos, medicamentos y productos de higiene que provienen principalmente de Estados Unidos están almacenados ahora mismo en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta.

La ayuda fue donada a petición del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien docenas de países han reconocido como el presidente interino del país, mientras Maduro permanece incólumne ante las numerosas peticiones para que dimita. El presidente venezolano está convencido de que la operación de ayuda es un disfraz para una intervención militar de EEUU para derrocarlo.