Archivo - Se celebra en el Tribunal Regional Superior una vista sobre el sabotaje de 2022 contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en Hamburgo, Alemania - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Croacia ha anulado este viernes la extradición a Alemania de uno de los dos ciudadanos ucranianos sospechosos de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream dos meses después de que se aprobase la entrega a las autoridades germanas.

El Tribunal Superior de Croacia ha revocado la sentencia que ordenaba el traslado de un hombre identificado como Volodimir Zhuravlov, detenido el pasado agosto por las autoridades croatas por este caso. De esta manera, las autoridades judiciales han considerado prematura la decisión y han solicitado que se recabe más información por parte de las autoridades alemanas.

"La extradición de (Zhuravlov) a Alemania sigue siendo una cuestión abierta", ha declarado la defensa del acusado en una publicación en sus redes sociales. El bufete que le representa solicitó también en su momento asilo político para el ucraniano.

Zhuravlov está acusado junto a otro ciudadano de nacionalidad ucraniana, Serhiy Kuznetsov, arrestado el año pasado mientras estaba de vacaciones en Italia y quien ya se encuentra bajo custodia en Alemania.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos formaban parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones en el tramo que unen Rusia y Alemania a través del mar Báltico.

La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. El ataque tuvo lugar en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y desde el primer momento Moscú se desmarcó de los hechos.

De esta forma, le señala como sospechoso de haber provocado conjuntamente una explosión, un sabotaje inconstitucional y la destrucción de infraestructuras.