La Cruz Roja visita un centro de detención en Israel, pero sin acceso a presos palestinos

Archivo - Logo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Pavlo Gonchar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha mantenido este miércoles una reunión técnica con las autoridades israelíes y ha llevado a cabo un recorrido por un centro de detención en Israel, si bien no ha tenido acceso a los presos palestinos.

"Esta reunión es un paso en la dirección correcta para reanudar las visitas propiamente dichas a los detenidos en centros de detención israelíes. El CICR seguirá debatiendo las modalidades de dichas visitas con las autoridades pertinentes a fin de hacer posible su reanudación", ha señalado el jefe de la delegación del CICR para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Julien Lerisson.

El CICR no tiene acceso a los presos palestinos encarcelados en centros de detención israelíes desde los ataques de las milicias palestinas encabezadas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023.

El Tribunal Supremo de Israel anuló en junio la orden emitida por Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que prohibía al CICR visitar a los presos palestinos en cárceles israelíes tras alegar que no está respaldada por la legislación israelí ni el Derecho Internacional y porque el Ejecutivo no presentó fundamentos legales adecuados pese a las "innumerables oportunidades" que le dio la corte.

Las organizaciones que recurrieron la orden del Ejecutivo, encabezadas por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), lamentaron "que el proceso se prolongase tanto", expresando su esperanza en que el regreso de la Cruz Roja ponga fin a "las políticas abusivas del Servicio Penitenciario".