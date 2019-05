Cuatro buques comerciales han sido objeto de "sabotajes" en aguas de Emiratos Árabes Unidos

Publicado 12/05/2019 17:40:05 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta cuatro buques mercantes han sido atacados en aguas de Emiratos Árabes Unidos, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado.

"Asuntos Exteriores: cuatro buques comerciales sometidos a operaciones de sabotaje en aguas del Estado. No hay ningún daño personal", ha informado la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.

Previamente las autoridades habían desmentido las informaciones sobre explosiones en el puerto de Fuyaira, uno de los emiratos federados. Fuyairá se encuentra justo en el paso del estrecho de Ormuz, una de las rutas mercantes más importantes del mundo, puesto que comunica el golfo Pérsico con el océano Índico.

La televisión pública iraní Press TV había informado citando al medio libanés Mayadín de qeu hasta siete petroleros fueron atacados en el puerto de Fuyaira. "El gabinete de prensa del Gobierno de Fuyaira niega la veracidad de las informaciones de medios de comunicación sobre fuertes explosiones esta mañana en el puerto de Fuyaira. En el puerto las operaciones se realizan como de costumbre", informa el comunicado.

Un portavoz de la Qinta Flota estadounidense, con base en Bahréin, ha respondido a petición de Reuters que no tiene nada que decir por el momento sobre este asunto.

La tensión está alta en la región tras el envío de refuerzos en la forma de un portaaviones y otros buques de guerra para contrarrestar así las "claras indicaciones" de amenaza por parte de Irán.