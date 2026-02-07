Cuatro muertos por avalanchas en el norte de Italia

Archivo - Helicóptero de rescate en los Alpes italianos - CUERPO NACIONAL DE SOCORRO ALPINO Y ESPELEOLÓGICO

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en varias avalanchas ocurridas en las últimas horas en los montes del norte de Italia, según han informado las autoridades. Otra persona más ha fallecido haciendo alpinismo, tras caer en una zona de agua helada.

Dos esquiadores de travesía han muerto y otra persona más está hospitalizada por una avalancha ocurrida en Valtellina cuando transitaban por una zona fuera de pista, informan medios de comunicación italianos.

Otro esquiador ha muerto en un hospital tras una avalancha ocurrida poco después del mediodía entre Forcella Ceremana y el lago Paneveggio, entre el valle de Fiemme y San Martino. El esquiador sufrió varias heridas y fue trasladado por vía aérea hasta el Hospital de Santa Clara de Trento, donde falleció por la tarde.

Ya por la tarde, ha sido localizado el cuerpo de un escalador extranjero en la cascada de Lillaz en el valle de Aosta. Al parecer se quedó atrapado en las aguas heladas durante el descenso.

Las dos últimas víctimas murieron en Albosaggia, en Valtellina, cuando fueron soprendidas por una avalancha. Otra persona ha fallecido en Marmolada, también víctima de una avalancha.