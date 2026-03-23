Cuatro niños resultan heridos o muertos cada hora en Oriente Próximo desde el inicio de la guerra

Menores de edad desplazadas en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.100 niños y niñas han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano, iniciada el pasado 28 de febrero: 206 en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait, según cifras oficiales.

Supone una media de unos 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra, casi 4 cada hora, ha denunciado el director ejecutivo adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ted Chaiban.

"Los niños y niñas de toda la región están pagando un precio devastador. Una escalada mayor hacia un conflicto más amplio o prolongado sería catastrófica para millones de personas más", ha advertido Chaiban.

Además de estas muertes y menores con lesiones y sus respectivos traumas familiares, miles de personas han tenido que huir de sus hogares por los "incesantes bombardeos y las órdenes de evacuación" que han vaciado comunidades y áreas urbanas enteras, ha advertido UNICEF.

En Irán, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que unos 3,2 millones de personas han sido desplazadas, incluidos unos 864.000 niños y niñas. En Líbano, más de un millón de personas se encuentran desplazadas, entre ellas unos 370.000 niños, casi un tercio del total, y muchas familias se han refugiado en edificios públicos, como escuelas. Además. unos 90.000 sirios han regresado a Siria desde el inicio del conflicto, junto a varios miles de libaneses.

En todo Oriente Próximo alrededor de 44,8 millones de niños y niñas ya vivían en zonas afectadas por el conflicto antes de esta escalada. Las consecuencias de lo que está ocurriendo ahora serán duraderas para ellos, advierte UNICEF.

"Demasiados hogares, escuelas y hospitales, los sistemas y servicios de los que depende la infancia, han sido dañados o destruidos. Los sistemas sanitarios, que ya estaban bajo presión, ahora están colapsando. Además, las cadenas de suministro están interrumpidas", ha resaltado la organización internacional.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada genuina. Todas las partes deben ejercer la máxima moderación. Conforme al derecho internacional humanitario, la población civil debe estar protegida en todo momento. "Las escuelas no son objetivos. Los hospitales no son objetivos. Los niños y niñas no son objetivos", ha destacado UNICEF.

Las agencias internacionales han desplegado medios para responder a la emergencia, pero actualmente, existe un déficit de financiación del 86%. Para poder sostener la respuesta humanitaria, así como los servicios esenciales piden el cese de las hostilidades, acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos y apoyo económico urgente.