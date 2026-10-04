Cuatro palestinos muertos en ataques israelíes, incluido un voluntario de una de una ONG turca

Llegada de un cadáver al Hospital Al Shifa, en la Franja de Gaza - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro palestinos han muerto este domingo en ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor, incluidos una niña y un voluntario de una ONG turca al que Israel acusa de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Entre los fallecidos está Saqr al Qaisi, quien sería el responsable para Gaza de la Fundación Deniz Feneri, una ONG turca, al que Israel acusa de ser miembro de la Fuerza Nuqba, las fuerzas especiales de las milicias de Hamás, y de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.

Al Qaisi ha muerto y otras diez personas han resultado heridas en un bombardeo israelí sobre un vehículo civil en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Uno de los heridos, la niña Suha Muhamad Naser al Sayayha, de 6 años de edad, ha fallecido por la gravedad de sus heridas cuando estaba ya en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que Al Qaisi "se infiltró en territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre" y que "se hacía pasar por trabajador humanitario".

"Paralelamente a sus actividades en Hamás, se desempeñaba como director de la ONG turca Deniz Feneri. Aunque se presenta como una organización de ayuda humanitaria, mantiene vínculos reales con altos cargos de la cúpula de Hamás y con elementos de la dirigencia turca", han asegurado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

Al Qaisi "trabajaba para proporcionar empleo regular a numerosos terroristas y suministrar apoyo financiero a operativos de Hamás". "En la práctica, facilitaba la recaudación de fondos para apoyar a la organización terrorista Hamás", según Israel. Además, "trabajaba para restablecer las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego". "El terrorista fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba", concluye la nota israelí.

Desde la ONG turca han confirmado la muerte de Al Qaisi, o 'Abú Nabil', en un comunicado en el que destacan su labor como voluntario en las actividades de ayuda humanitaria de Deniz Feneri. "Desempeñó un papel especialmente activo llegando a quienes más lo necesitaban y apoyando las labores de ayuda humanitaria sobre el terreno", explican.

"Le recordamos con gratitud y rogando por su descanso eterno; asimismo, expresamos nuestras más sinceras condolencias y oramos para que su familia, sus seres queridos y todos aquellos que le conocieron encuentren fortaleza y paciencia", añaden.

BOMBARDEOS DE ARTILLERÍA, DE AVIACIÓN Y DISPAROS

Además, medios palestinos han recogido la información de la muerte de Muhamad Naser al Dibs, tiroteado por militares israelíes cerca del Hospital Yemen al Said, en el norte de la Franja de Gaza.

En Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, un hombre identificado como Muaz Yamal Abú Nasira, de 36 años, ha muerto en un ataque de un dron israelí. Abú Nasira era trabajador del ayuntamiento de Bani Suheila.

Otras cuatro personas han resultado heridas en un ataque aéreo israelí sobre un grupo de personas que estaban reunidas en Beit Lahiya, en el norte de la Franja. Otro hombre y una mujer han resultado heridos por disparos de militares israelíes en una zona de tiendas de campaña para refugiados en el norte del territorio palestino.

Mientras, en el noroeste de la ciudad de Gaza varias personas han resultado heridas en un ataque de un dron que ha abierto fuego cerca de la sede del Sindicato de Ingenieros. Asimismo se ha informado del impacto de obuses de artillería en los campamentos de refugiados de Al Bureij y Al Maghazi, en el centro de la Franja y de disparos desde vehículos israelíes en Hamad, al norte de Jan Yunis.