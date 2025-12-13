Cuatro palestinos muertos en un bombardeo israelí sobre un vehículo en Gaza

Archivo - Una columna de humo tras un ataque israelí en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro palestinos han muerto este sábado en uno bombardeo israelí sobre un vehículo civil cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza.

Fuentes médicas citadas por el diario 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han indicado que los cuerpos han sido evacuados del vehículo y trasladados a un hospital. Además, han destacado que el vehículo ha quedado totalmente destruido.

Fuentes locales han asegurado que un dron israelí atacó el coche cuando se desplazaba por ese lugar. Por el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

Este sábado Israel ha lanzado varios bombardeos de aviación y de artillería en la Franja de Gaza, en particular en la ciudad de Gaza, en Jan Yunís, en Rafá y en el este del enclave.

Por el momento las Fuerzas Armadas de Israel han confirmado un palestino fallecido por disparos de militares cuando presuntamente cruzó la Línea Amarilla que delimita la zona de retirada israelí en virtud del alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre.

Además, han dado cuenta de que han atacado a un "terrorista clave de Hamás" en la ciudad de Gaza, al que responsabilizan de haber participado en "intentos de restaurar y producir armas para la organización".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 386 personas y han resultado heridas 1.018 en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además han sido recuperados 628 cadáveres de personas fallecidas con anterioridad.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino, el 7 de octubre de 2023, son 70.654 los muertos y 171.095 los heridos.