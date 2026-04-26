Cuba advierte ante la UNESCO de que "no renunciará a su soberanía" en respuesta al cerco de combustibles de EEUU

Archivo - Manifestación de solidaridad con Cuba en Roma - Europa Press/Contacto/Stefano Ronchini

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cancillería de Cuba ha reiterado este sábado, tras el Consejo Ejecutivo de la UNESCO celebrado en París, que "no renunciará a su derecho soberano de construir su propio modelo de desarrollo" ante el cerco energético de Estados Unidos sobre La Habana.

La presidenta de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y representante de Cuba ante dicho órgano, Dulce María Buergo Rodríguez, reivindicó este viernes ante el Consejo Ejecutivo la "soberanía e independencia" de su país ante lo que ha denunciado como "las amenazas de agresión militar" y el "cerco total a nuestros suministros de combustible" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla.

"A este se suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, las amenazas de agresión militar y la reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia. No sucederá", aseguró Buergo Rodríguez ante la UNESCO.

Asimismo, la diplomática cubana subrayó la necesidad de asegurar la soberanía del país caribeño para que, de esta manera, puedan "construir el país que queremos contribuyendo también a la construcción de un mundo mejor y pacífico".

Las declaraciones de Buergo denuncian la postura adquirida por el presidente Trump, que acordó un "cerco energético" sobre el país. El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, apoyaba en febrero dialogar con Estados Unidos "sin presiones" y respetando la soberanía e independencia de la isla caribeña.

El bloqueo de petróleo estadounidense se basa en la amenaza de imposición de aranceles lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó con la muerte de más de un centenar de personas y con la captura del presidente Nicolás Maduro.