Cuba confirma conversaciones con EEUU para solventar las amenazas de Trump

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado este viernes conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis, ahondada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", ha revelado dijo Díaz-Canel durante una reunión con la máximas estructuras del Partido Comunista, del Estado, el Gobierno.

Díaz-Canel ha explicado que el contacto tuvo el objetivo de "identificar" cuáles son estos problemas, "encontrar soluciones" para los mismos y "determinar" la disposición de las partes a "concretar acciones" en beneficio de ambos países.

Asimismo, el líder cubano ha subrayado que durante esta conversación las autoridades de La Habana han dejado claro que cualquier proceso de negociación ha de llevarse a cabo "sobre bases de igualdad y respeto a los sistema políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación" del Gobierno de la isla.

"Esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al Derecho Internacional", ha señalado el mandatario cubano, quien también ha dejado la puerta abierta a colaborar con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región".

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha renovado sus amenazas sobre la isla. "Cuba caerá", ha vaticinado el jefe de la Casa Blanca, quien ha llegado incluso a proponer tomar el control "de manera amistosa" y sugerir a sus líderes que sigan el ejemplo de Venezuela.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras la detención a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, como parte de un operativo histórico de las fuerzas armadas. La crisis energética se ha profundizado, después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit abastecimiento.