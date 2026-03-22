Cuba cree que sería "ingenuo" no "prepararse" para una intervención militar de EEUU

Archivo - El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - Europa Press/Contacto/Fan Xiaolin - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha destacado este domingo que la isla se está preparando para una posible intervención militar estadounidense y que sería "ingenuo" no hacerlo.

"Nuestro Ejército siempre está preparado y de hecho estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos viendo lo que está ocurriendo en el mundo", ha afirmado Fernández en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Sin embargo, Fernández ha expresado su deseo de que este ataque "no se produzca". "No vemos el motivo por el que tendría que ocurrir y no encontramos ninguna justificación para ello", ha añadido.

Cuba, ha recordado, "es un país soberano y tiene derecho a ser un país soberano y a su autodeterminación". El país, es "pacífico", ha subrayado, pero "no aceptaría convertirse en un Estado vasallo o dependiente de ningún otro país o superpotencia", ha advertido.

Fernández ha confirmado que hay contactos con Estados Unidos, pero ha subrayado que tratan sobre relaciones bilaterales y en ningún caso sobre la naturaleza del sistema políticubano, ni sobre presos políticos, "tampoco de los presos" que hay en Estados Unidos. "Son asuntos internos", ha argumentado.

En cambio ha manifestado la disposición de La Habana para ayudar en cuestiones como la inmigración, el crimen organizado o el tráfico de droga. "También podemos hablar de negocios", ha resaltado.

"Están ocurriendo cambios en Cuba, en nuestra política de inversión, en la estructura de la propiedad que podrían interesar a Estados Unidos y a los estadounidenses que a día de hoy no pueden hacer negocios en Cuba", ha planteado.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras la detención a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, como parte de un operativo histórico de las fuerzas armadas. La crisis energética se ha profundizado, después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit abastecimiento.