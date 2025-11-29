Cuba denuncia una "persistente interferencia electromagnética" de EEUU sobre Venezuela

Archivo - El portaaeronaves estadounidenses 'USS Gerald R. Ford' (archivo) - Europa Press/Contacto/Mcs Alyssa Joy/U.S. Navy

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha alertado este sábado de una "persistente interferencia electromagnética" sobre Venezuela, coincidiendo con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo venezolano.

"Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de Estados Unidos en la región", ha apuntado Rodríguez en su cuenta en la red social X.

El responsable diplomático cubano ha denunciado que esta acción "forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esa hermana nación de Nuestra América".

Trump ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

Este mismo jueves, Trump ya avisó que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, alimentando todavía más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

Nada más conocer las declaraciones del mandatario norteamericano, Maduro declaró el estado de "alerta" para la Fuerza Aérea del país y aseguró que "no hay amenaza ni agresión que atemorice" a Venezuela ante las acciones de las "fuerzas extranjeras imperialistas", que "amenazan continuamente con alterar la paz" en la región caribeña "bajo falsos y extravagantes argumentos".

Esta escalada se suma a los ataques con más de 80 muertos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur' que incluye el despliegue de importantes medios militares estadounidenses, incluido el envío del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.