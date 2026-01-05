Cuba reconoce la muerte de 32 militares en la operación de EEUU en Venezuela para capturar a Maduro

Una bandera cubana ondea a media asta ante el Monumento a José Martí, en la plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba - MINISTERIO DE INTERIOR DE CUBA EN FACEBOOK

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cuba ha afirmado este domingo que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

"Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país", reza el publicado por la Presidencia de Cuba y firmado por su titular, Miguel Díaz-Canel.

En el texto, el mandatario ha afirmado que los combatientes cubanos en cuestión "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas".

En este contexto, Díaz-Canel ha declarado "dos días de duelo nacional" y ha ordenado que la bandera cubana ondee a media asta. Paralelamente, en un breve mensaje en la red social X, el mandatario ha pedido "honor y gloria" para los militares fallecidos, "que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación".