Cuba sufre un nuevo apagón parcial en la región oriental del país por una oscilación en las líneas de transmisión

Archivo - Imagen de archivo de una jornada de apagón en Cuba - Europa Press/Contacto/Antonio Cascio - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de la región oriental de Cuba han sufrido este jueves un apagón por causa de una oscilación en las líneas de transmisión, según han informado las autoridades caribeñas.

"Quedan desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) las provincias de la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo", ha informado la Unión Eléctrica (UNE) en un comunicado en el cual ha atribuido la desconexión parcial a "una oscilación en las líneas de transmisión".

Por causa de ello, ha precisado la UNE, han salido del servicio varias centrales termoeléctricas (CTE): la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, también conocida como 'Felton'; la unidad 6 de la CTE 'Diez de Octubre' en Nuevitas; la unidad 2 de la CTE Este Habana, y la unidad 6 de la Termoeléctrica Renté.

Este apagón parcial constituye el segundo registrado en la isla en el mes de agosto, después de que, a comienzos del mismo, la región occidental de la isla, con La Habana incluida, sufrieran otra caída de este tipo.

Esta nuevo episodio de apagones en el servicio se enmarca en la profunda crisis energética que asola a la isla caribeña, la cual se ve agravada por el bloqueo energético y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a principios de este año.

Con todo, esta semana el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha insistido en repetidas ocasiones en que su país "no está al borde del colapso". La última vez ha sido este mismo jueves, cuando en un mensaje en redes ha negado ese supuesto "colapso" esgrimiendo que "más de 1.500.000 niños y adolescentes" volverán a las aulas el próximo 1 de septiembre.

"A los que hablan de colapso en Cuba: Más de 1.500.000 niños y adolescentes vuelven a las aulas el uno de septiembre. Al Ministerio de Educación, gobiernos locales, educadores y familiares: Gracias. Hoy constatamos preparativos. Juntos defendemos las conquistas sociales de la Revolución Cubana", ha resaltado el mandatario caribeño.