Damasco da por completado el proceso de entrega de bases en las que EEUU tenía soldados desplegados en Siria

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han asegurado este jueves que el proceso de entrega de base s militares por parte de Estados Unidos ha sido completado, al tiempo que ha dado las gracias a Washington por el proceso, que pone fin a la "misión militar" estadounidense en el país asiático.

El Ministerio de Exteriores sirio ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "aplaude la finalización de la entrega al Gobierno sirio de instalaciones militares en las que previamente estaban presentes fuerzas estadounidense en Siria", sin que Washington se haya pronunciado al respecto.

"La extensión de la autoridad del Estado sirio sobre áreas que anteriormente habían estado fuera de su control, incluidas el noreste y las regiones fronterizas, es el resultado de los esfuerzos sostenidos del Gobierno sirio para unificar el país dentro del marco de un solo Estado", ha manifestado.

Así, ha recalcado que este proceso de transferencia de instalaciones "refleja además la exitosa integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las estructuras nacionales y la asunción por parte del Estado sirio de la plena responsabilidad de combatir el terrorismo y abordar las amenazas regionales en su territorio".

"El Gobierno sirio considera que la decisión de Estados Unidos de completar su misión militar en Siria refleja un análisis compartido de que las circunstancias que originalmente requirieron la presencia militar estadounidense en Siria, es decir, contrarrestar el ascenso regional de Estado Islámico, han cambiado de forma fundamental", ha argumentado.

En este sentido, ha defendido que "el Estado sirio es hoy plenamente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro, en cooperación con la comunidad internacional", al tiempo que ha destacado que el proceso de entrega de estas instalaciones "se llevó a cabo con gran profesionalidad" y con "plena coordinación".

Damasco ha argüido que este hecho refleja también "la naturaleza constructiva de la relación que se ha desarrollado entre Damasco y Washington" tras la "histórica reunión" celebrada en noviembre de 2025 en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario interino sirio, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"Siria sigue comprometido a avanzar en esta trayectoria mediante el fortalecimiento de la diplomacia, el desarrollo de asociaciones económicas y la ampliación de las áreas de cooperación de manera que sirvan a los intereses de ambos países", ha zanjado la cartera, sin que Washington se haya pronunciado por ahora sobre la finalización de este repliegue.

Apenas unas horas antes, el Ministerio de Defensa sirio anunció que Damasco se había hecho con el control de la base aérea de Qasrak, en la provincia de Hasaka, después de que las instalaciones fueran transferidas por Estados Unidos, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

El Ejército de Estados Unidos completó a mediados de marzo su retirada de una de las últimas bases en las que contaba con presencia militar en Siria, conocida como Rumalyn Landing Zone (RLZ), "como parte de una transición deliberada y sujeta a condiciones por parte de la operación 'Resolución Inherente'", según dijo Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en declaraciones concedidas a Europa Press.

La operación fue lanzada en junio de 2014 por parte de la coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, para hacer frente a la ofensiva relámpago del grupo yihadista, que se hizo con partes de Irak y Siria en las que declaró un 'califato' encabezado por su entonces líder, Abú Bakr al Baghdadi.

Por ello, Hawkins subrayó tras la retirada de la RLZ que "las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para responder a cualquier amenaza por parte de Estado Islámico que surjan en la región, mientras apoyamos los esfuerzos encabezados por los socios para evitar el resurgimiento de esta red terrorista".