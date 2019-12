Davutoglu lanza su nuevo partido para dotar a Turquía de un futuro "próspero"

Publicado 13/12/2019 13:58:32 CET

El ex primer ministro turco Ahmet Davutoglu ha presentado este viernes su nueva formación Partido del Futuro, y ha ensalzado su importancia para conseguir un futuro "próspero" en Turquía a pesar de "todas las presiones y la atmósfera de miedo que se ha intentado crear".

En su discurso de presentación, Davutoglu ha afirmado que las personas que compondrán este partido no están dispuestas "a odiar sino a amar". "No vamos a acabar con el pasado sino a crear un futuro común, a decir cosas nuevas. Venimos a sonreír no a poner malas caras", ha asegurado, según informa el periódico turco 'Hürriyet'.

"Somos de tres generaciones distintas. Tenemos diferentes edades, pero todos seguimos siendo jóvenes. Pertenecemos a comunidades con diferentes religiones, pero conocemos este terreno. Tenemos diferentes orígenes pero somos ciudadanos iguales y honorables de la República de Turquía", ha afirmado el ex primer ministro.

También, ha expresado su intención de hablar de políticas y principios básicos que les "unen", además de subrayar que "hay quienes nacen con nuevas esperanzas y quienes se enfrentan a un futuro oscuro por lo que cargan".

VALORES RELIGIOSOS Y NUEVA LEY DE PARTIDOS

En cuanto a los valores religiosos, ha trasladado que deben situarse fuera de la política y ha defendido el laicismo y la pluralidad religiosa. "La idea restrictiva del secularismo, la afirmación de un solo movimiento religioso para tener el poder político son métodos antidemocráticos", ha sostenido.

Davutoglu ha defendido también que los representantes políticos tienen que tener transparencia y rendir cuentas de sus actos, ya que se trata de uno de los principios "más fundamentales". También, ha destacado la importancia de crear una nueva ley que regule a las formaciones políticas.

En cuanto a las relaciones exteriores de Turquía, ha resaltado que se seguirán manteniendo vínculos con Estados Unidos, así como con la OTAN y la influencia estratégica con la Unión Europea. Además, si llega a formar gobierno, ha prometido que se fortalecerán la relaciones con China.

También ha expresado su intención de reformar el sistema judicial para que se trabaje de una forma "más rápida y efectiva" para que se tomen decisiones "más justas".

Davutoglu, de 60 años, fue primer ministro entre 2014 y 2016, antes de distanciarse de Erdogan. Hace unos meses, criticó al presidente y al AKP por su gestión económica y les acusó de limitar las libertades básicas y la libertad de expresión.

El ex líder turco anunció su renuncia del AKP en septiembre, argumentando que el partido ya no era capaz de resolver los problemas del país y que ya no toleraba el debate interno. Su renuncia se produjo dos meses después que la del antiguo viceprimer ministro Ali Babacan, quien abandonó el AKP alegando "profundas diferencias".

Babacan también tiene previsto lanzar su propio partido en unas semanas, según confirmó a Reuters una fuente próxima al mismo. "Los esfuerzos para formar el partido está en la fase final. Se están haciendo los últimos cambios a los textos y los fundadores del partido ya están casi completos", ha precisado.