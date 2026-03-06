Decenas de muertos y al menos 300 secuestrados en un presunto ataque yihadista en el norte de Nigeria

Archivo - Imagen de archivo de un niño nigeriano en Lagos - Europa Press/Contacto/Oyewole Lawal - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un presunto ataque yihadista en el norte de Nigeria se ha saldado, según fuentes locales, con decenas de muertos, entre ellos militares, y al menos 300 secuestrados.

El ataque ocurrió el miércoles por la noche en la comunidad de Ngoshe, donde al menos cinco hombres armados asaltaron a tiros un puesto militar antes de comenzar a abrir fuego indiscriminado contra la población.

El diario nigeriano 'Punch' se ha hecho con un vídeo en el que un grupo no identificado se identifica como el autor del ataque. En idioma hausa, un portavoz asegura que ha decapitado a hombres y a mujeres durante el asalto y han tomado brevemente la mezquita de la localidad, para convertirla en su "provincia".

Según los testigos de 'Punch', los hombres ya no se encuentran en la zona, probablemente ahuyentados por la operación militar nigeriana en la zona.

El portavoz de la Policía del estado, Nahum Daso, ha confirmado el ataque, pero no ha querido precisar datos más allá de veificar que "mucha gente ha desaparecido" y ahora mismo está siendo trasladada contra su voluntad a las montañas de Mandara.

Cabe recordar que a finales del mes pasado murieron al menos cinco personas en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una mezquita en el estado de Kebbi, noroeste, y que días antes presuntos miembros del grupo armado Lakurawa --que mantendría lazos con la organización yihadista Estado Islámico-- llevaran a cabo varios asaltos en Arewa, también en el estado de Kebbi, dejando alrededor de 35 muertos.

Nigeria sufre desde hace años los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.