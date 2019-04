Los bomberos dan por extinguido el incendio en la catedral de Notre Dame de París

Actualizado 16/04/2019 11:05:09 CET

PARÍS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de París ha dado por extinguido el incendio que se inició el lunes por la tarde en la catedral de Notre Dame de París y que ha causado graves daños en este símbolo de la arquitectura gótica francesa con más de 800 años de antigüedad.

"Todo el incendio está apagado", ha asegurado Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos de París, en declaraciones a la prensa. "Ahora llega la fase de los expertos", ha afirmado, en referencia a las labores de los técnicos para averiguar las causas de este grave incendio que ha provocado, entre otros daños, el derrumbe de la aguja de Notre Dame.

"Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado en vigilar los focos residuales para estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben", ha indicado Plus, según informa la cadena de televisión gala BFM.

El portavoz de los bomberos de la capital gala ha señalado que los efectivos han estado luchando durante horas contra las llamas en un incendio se extendió rápidamente en los primeros momentos por "una zona de 1.000 metros cuadrados de extensión". "La prioridad era proteger las torres norte y sur, así como las obras de arte", ha señalado.

Dos policías y un bombero han resultado heridos leves en las labores de extinción de este grave incendio en Notre Dame. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que organizará una "conferencia internacional de donantes para recaudar fondos para la reconstrucción de la catedral, un símbolo de la arquitectura gótica francesa y europea, y ha avanzado que desbloqueará 50 millones de euros para estos trabajos.

Dramatique incendie qui ravage actuellement Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/60y0puGK9d — Tom MASSON (@MassonTom1) April 15, 2019