Declarado un incendio en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, demolida por Israel hace pocos días

Demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este por parte de las autoridades de Israel. - Europa Press/Contacto/Jia Maer¡awade

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel ha informado del comienzo de un incendio en las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, edificio que fue demolida este martes por las autoridades israelíes, en una acción calificada por la propia agencia de la ONU como un "ataque sin precendentes" y un "desafío abierto y deliberado" al Derecho Internacional.

Los efectivos de bomberos están trabajando en la extinción del fuego para evitar que pueda traspasarse a otros edificios contiguos. Asimismo, están realizando labores de búsqueda entre los restos de la sede para certificar que nadie ha quedado atrapado por el incendio, según informa el portal de noticias israelí Ynet.

El Gobierno de Israel derribó este martes la sede de la UNRWA en línea con una ley aprobada en octubre de 2024 por su Parlamento prohibiendo sus actividades y bajo la justificación de que los terrenos en los que se encuentra el edificio --en el barrio de Sheij Yarrá-- pertenecían al Estado.

"Al igual que todos los Estados miembro de la ONU y los países comprometidos con el orden internacional basado en normas, Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas", sentenció el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, al tiempo que recordó que la demolición "llega a raíz de otras medidas adoptadas por las autoridades israelíes para borrar la identidad de los refugiados palestinos".

Una condena a la que se unieron el secretario general de la ONU, António Guterres, y la Comisión Europea. "El complejo de Sheij Yarrá sigue siendo una instalación de la ONU y es inviolable e inmune a cualquier forma de interferencia", indico Guterres.