Declaran el estado de prevención en cinco departamentos de Guatemala para hacer frente a las pandillas

Archivo - Bandera de Guatemala - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guatemala han declarado este martes un nuevo estado de prevención, esta vez en cinco departamentos del país, durante un periodo de 15 días para hacer frente la "criminalidad" de maras y pandillas, un decreto que limita derechos como la celebración de reuniones al aire libre o las manifestaciones públicas.

Durante el periodo de vigencia las autoridades guatemaltecas podrán "disolver por la fuerza sin necesidad de conminatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia", tal y como señala el documento, suscrito este lunes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y publicado en la Gaceta Oficial del país.

El decreto, que afecta a los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, permite a las autoridades prohibir o restringir la circulación así como el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y/u horarios.

En su artículo 3, el decreto estipula que el estado de prevención establece un marco jurídico que permite continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad dirigidas a "prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros".