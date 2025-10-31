Decretan arresto domiciliario para el exalcade de Odesa en su caso por negligencia durante las inundaciones

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Kiev ha impuesto este viernes arresto domiciliario a Gennadi Trujanov, antiguo alcalde de Odesa, a quien el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apartó del cargo y retiró la ciudadanía por contar con pasaporte ruso, mientras es investigado por supuesta negligencia en las inundaciones de finales de septiembre.

Trujanov, quien deberá portar un brazalete electrónico, no tiene permitido salir de su domicilio en todo momento, salvo para recibir atención médica, o refugiarse en caso de alerta aérea. Asimismo, tendrá que entregar su pasaporte y se le ha prohibido relacionarse con el resto de testigos e investigados.

Finalmente el tribunal no ha tenido en cuenta el alegato de Trujanov, que en la audiencia ha negado que tuviera intención de huir y ha remarcado su predisposición a colaborar en el caso, al mismo tiempo que ha denunciado que esta acusación es un "sabotaje político" en su contra. "Demostrará mi inocencia", ha dicho.

Esta semana, se presentó una acusación contra Trujanov y varios funcionarios del Ayuntamiento de Odesa por un supuesto delito de dejación de funciones y negligencia en relación con el sistema de alcantarillado de la ciudad que provocó que los estragos de las inundaciones --que se cobraron diez vidas-- fueran aún peores.

Hace dos semanas, se le retiró la ciudadanía en base a informes de Inteligencia que apuntaban que contaba con documentos de identidad rusos. Un día después, fue cesado como alcalde de Odesa, un puesto que había ejercido desde 2014. En su lugar, se estableció una "administración militar", un conocido empeño de Zelenski que ya gestiona la gobernabilidad de las zonas bajo ataque de las fuerzas rusas.