La defensa del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas denuncia falta de alimentos suficientes en prisión

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas - SONIA VERA

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada Sonia Vera, miembro del equipo internacional de abogados de la defensa del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas ha denunciado que éste sufre un deterioro físico "verificable" que atribuye a la falta de alimento suficiente en prisión.

"El deterioro es verificable, ha perdido 14 kilos de forma progresiva bajo custodia estatal. El Estado ecuatoriano lo expone de manera reiterada y sistemática a un riesgo real de muerte", ha publiacado Vera en redes sociales.

Dos años después de la detención "arbitraria e ilegal" de Glas tras irrumpir las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, el Estado "ni siquiera garantiza lo más básico, una alimentación adecuada conforme a criterio médico de la nutricionista".

Mientras, este mismo domingo se ha conocido que el juez Leonardo Lastra, de la Unidad Judicial de Santa Elena, ha rechazado el recurso de habeas corpus correctivo interpuesto por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas por falta de alimento.

Lastra considera que no existe vulneración a los derechos fundamentales de Glas y que el Estado garantiza su alimentación y atención médica en la cárcel del Encuentro, según el texto fechado el 4 de abril.

"Yo estoy peleando en este habeas corpus, respetuosamente, señor juez, para no tener hambre, porque yo me despierto con hambre, paso la tarde con hambre y me acuesto con hambre... Y la muestra de que mi hambre es real son 30 libras (15 kilos) menos de peso... Aquí están, señor juez, aquí están mis huesos, aquí están mis costillas, las puede contar todas como una guitarra... Aquí están los colgajos de piel, de piel colgante, que obedecen a esa baja de peso que yo nunca he tenido...", afirmó Glas en un vido presentado en la audiencia de hábeas corpus correctivo.

Por su parte, la abogada Vera dio a conocer que en la audiencia se negó la vulneración de derechos del detenido, pero se reconocieron fallas en la atención médica y la alimentación y se exhortó a corregirlas.

El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.

Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de esa sede diplomática, pese a haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.

Después de su detención, el exvicepresidente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el suroeste del país, y ya este año fue condenado a 13 años de prisión por un presunto delito de peculado en el ya mencionado caso 'Reconstrucción de la provincia de Manabí', relacionado con la gestión posterior al terremoto de 2016.