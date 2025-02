La defensa de 'El Mayo' niega un acuerdo con la Justicia de EEUU e insiste en la repatriación a México

Archivo - Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundado del Cártel de Sinaloa. - Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, ha negado cualquier acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y ha insistido en su repatriación México, ya que se habrían cometido violaciones a sus Derechos Humanos por cómo se llevó a cabo su controvertido traslado a territorio estadounidense.

"Ese convenio de colaboración no está sobre la mesa, no existe y nunca se tomaría, puesto que no es interés como estrategia del señor Ismael llegar a ese punto", ha dicho su abogado Juan Manuel Delgado González en declaraciones al diario 'El Universal', desmintiendo así lo aparecido estos días en otros medios.

González ha confirmado que se ha solicitado apoyo consular a las autoridades mexicanas a fin de poder organizar una posible repatriación pues consideran ilegal cómo se fraguó la llegada de 'El Mayo' a El Paso, Texas, en julio del año pasado.

"Nosotros estamos solicitando un derecho consular y un derecho humano que solicita la persona para que sea repatriado por motivos diversos. En este caso por violaciones a Derechos Humanos que se han cometido en la forma en que el señor Ismael se encuentra actualmente en Estados Unidos", ha explicado.

'El Mayo' se encuentra en una prisión de Nueva York desde septiembre de 2024. Su defensa ha alegado que fue secuestrado en julio a las afueras de Culicán, donde tenía previsto reunirse con autoridades locales, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y trasladado en un avión privado a Estados Unidos.

El encuentro fue preparado, según 'El Mayo', por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con quien fundó el Cártel de Sinaloa, y que tendría un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Esta semana, la Fiscalía General de México ha informado de que solicitó en cuatro ocasiones a la anterior administración de Joe Biden la repatriación de 'El Mayo', si haber obtenido respuesta y que lo seguirán haciendo, pues tiene varias órdenes de detención pendientes en territorio mexicano.

'El Mayo' está acusado en Estados Unidos de una quincena delitos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas, incluido el de conspirar para importar y distribuir fentanilo, que pueden suponerle la pena de muerte.