El Defensor del Pueblo de Perú descarta el fraude electoral y reconoce "hechos irregulares"

Una persona emite su voto en un centro de votación en Lima, Perú, durante las últimas elecciones presidenciales de abril. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutierrez, ha descartado que se produjese fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril, pero sí ha hablado de "hechos irregulares", relacionados con los problemas logísticos que motivaron que la jornada de votación tuviera que alargarse un día más.

"No existen pruebas fehacientes de fraude electoral; sin embargo, sí cuestionamientos a hechos irregulares", ha dicho Gutiérrez en base a los informes recibidos por las diferentes misiones electorales, o de la Fiscalía, en una rueda de prensa celebrada este jueves, según recoge la cadena peruana RPP.

Gutiérrez también ha aprovechado para cuestionar el papel de algunos de los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a los que ha afeado un "marcado desconocimiento" de sus competencias constitucionales en los centros de votación.

Así, ha señalado que algunos funcionarios "no brindaron la colaboración oportuna debida a instituciones como el Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y también a algunas misiones de observación de observadores".

La falta de coordinación entre funcionarios de la ONPE y del JNE se vio "particularmente en Lima Metropolitana", en lo concerniente al despliegue y repliegue de material electoral, "generando acusaciones mutuas de grave negligencia y responsabilidad que atentan contra la confianza en el sistema electoral".

La primera vuelta de las elecciones quedó marcada por los problemas logísticos que aparecieron en algunos centros de votación, con la falta de material electoral para ejercer el derecho al voto e incluso con algunos de ellos cerrados. Aquello provocó el cese del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, investigado por estos hechos.

Su gestión quedó en entredicho después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran problemas para emitir su voto y por ello las autoridades peruanas decidieron prorrogar la jornada electoral hasta el 13 de abril. Pese a todo, las diferentes misiones electorales internacionales descartaron que se produjera fraude, como han asegurado algunos candidatos.

Entre ellos Rafael López Aliaga, tercero con el 98% por ciento de las actas escrutadas, a tan solo 23.000 votos de diferencia del candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, quien previsiblemente se enfrentará en la segunda vuelta del 7 de junio a Keiko Fujimori, que encara sus cuartas elecciones presidenciales.