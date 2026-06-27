Delcy Rodríguez agradece al Rey Felipe VI su solidaridad hacia los afectados por los terremotos en Venezuela

Centro de recogida de alimentos en México para víctimas del terremoto en Venezuela - Europa Press/Contacto/Josue Perez

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido al Rey Felipe VI la solidaridad expresada a través de su mensaje de condolencias por las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron el pasado jueves el norte del país y que dejan ya 920 muertos y más de 3.300 heridos.

"He recibido un mensaje de Su Majestad el Rey de España, Felipe VI de España, en el que expresa sus condolencias por las víctimas de los fuertes sismos que han afectado a Venezuela, así como su solidaridad con las familias afectadas y su apoyo a las labores de rescate y recuperación. Agradecemos y valoramos estas expresiones de solidaridad transmitidas hacia nuestro pueblo, en estos momentos de profunda dificultad", ha manifestado la presidenta encargada en su cuenta de Telegram.

Este pasado viernes, durante su visita oficial a México, el rey Felipe VI aprovechó una reunión con la comunidad española para dedicar una "mención especial" para Venezuela, "un país muy querido" y expresar su "cariño" así como enviar "un gran abrazo" al país. Poco después, y ya en comunicación oficial, el Rey trasladó su "más profundo pésame" en nombre de la Familia Real, en el del Gobierno y en el del pueblo español.

"Deseo expresaros, en estos difíciles momentos, todo nuestro apoyo y solidaridad hacia las familias de las víctimas, junto con nuestros mejores deseos para una pronta y completa recuperación de los heridos", rezaba el comunicado dirigido a la presidenta encargada de Venezuela.

"Asimismo", remachó la nota, "quiero transmitiros nuestra esperanza en la labor de los equipos de rescate y en la atención a la reconstrucción de las zonas afectadas tan pronto como sea posible, al tiempo que enviamos nuestro cariño y cercanía al querido pueblo de Venezuela".

recibido un mensaje de Su Majestad el Rey de España, Felipe VI de España, en el que expresa sus condolencias por las víctimas de los fuertes sismos que han afectado a Venezuela, así como su solidaridad con las familias afectadas y su apoyo a las labores de rescate y recuperación.

Agradecemos y valoramos estas expresiones de solidaridad transmitidas hacia nuestro pueblo, en estos momentos de profunda dificultad.