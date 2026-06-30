Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas y garantiza la seguridad de los trabajadores en Venezuela

Imagen de archivo de las labores de búsqueda y rescate en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas que se desarrollará "en el menor tiempo posible" y ha garantizado la seguridad de los trabajadores que participen en estas obras tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, que se han saldado ya con más de 1.700 muertos.

"Hay miles de soluciones antes de que finalice este año", ha señalado la presidenta durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda, según informaciones del diario 'El Universal'.

Así, ha aclarado que los proyectos se encuentran ya en manos del Ministerio de Vivienda y Hábitat para su correcta elaboración y poder así "atender a la población afectada por los recientes terremotos", al tiempo que ha explicado que se realizarán trabajos de "planificación y viabilidad urbanística en los sitios donde se construirán las futuras viviendas".

"Se busca que estos lugares sean apropiados, habitables y sin ningún tipo de amenaza o riesgo que pueda considerarse para los trabajos de construcción", ha manifestado. Previamente, ha informado de la activación de un "semáforo estructuras" y del despliegue de expertos en zonas de Caracas, Miranda y La Guaira.

En este sentido, ha confirmado que las autoridades se encuentran evaluando las estructuras afectadas mientras atienden de forma inmediata a los damnificados en refugios temporales equipados con registro biométrico.

El Ejecutivo ha formalizado a su vez la instalación de un Estado Mayor especial con el objetivo de "coordinar la construcción de viviendas y el levantamiento de campamentos transitorios" para las familias afectadas por los recientes eventos sísmicos en el país.

Sobre el sistema de clasificación, Rodríguez ha puntualizado que la clasificación verde determinará que el inmueble es completamente habitable; la amarilla indicará daños parciales --como la pérdida de paredes o daños en las mimas--; mientras que la alerta roja se reservará para aquellas viviendas con pérdida total que no presentan opciones de recuperación.

Asimismo, ha puntualizado que las familias que perdieron sus hogares o que permanecen de manera preventiva en parques públicos por temor a las réplicas --que se cuentan en cientos-- recibirán atención inmediata en campamentos transitorios. En dichos espacios se habilitará un mecanismo de registro y reconocimiento mediante huellas dactilares para canalizar el apoyo logístico, el descanso y el resguardo de la población.