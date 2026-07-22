Delcy Rodríguez inspecciona terrenos en La Guaira para ofrecer soluciones a los desplazados por los seísmos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Prensa Presidencial de Venezuela

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha encabezado una serie de labores de inspección de terrenos en el estado de La Guaira, el más afectado por los fuertes terremotos del 24 de junio, que se han saldado con más de 5.300 muertos, con el objetivo de poner en marcha proyectos habitacionales que den solución a la situación que atraviesan miles de personas desplazadas por los seísmos.

Desde allí, ha indicado que se está verificando la posibilidad de certificar parcelas aptas para el desarrollo de este tipo de proyectos urbanísticos en zonas seguras, al tiempo que avanza la culminación de edificios y la puesta en marcha de otras soluciones "inmediatas" para familias que permanecen en los campamentos temporales de desplazados.

"Venimos de visitar varios terrenos en el estado de La Guaira, donde los estudios preliminares arrojan que se pueden construir viviendas allí", ha informado la mandataria, que ha destacado el avance de las evaluaciones sobre el terreno, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Así, ha detallado que se ha supervisado el estado de unos 580.000 metros cuadrados donde podría construirse más de 25.000 viviendas diseñadas "bajo estrictos estándares antisísmicos y estudios de capacidad de carga de suelo".

En la inspección han participado el comisionado presidencial para la Habitabilidad, Francisco Garcés, y la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani. Además, Rodríguez ha asegurado que los técnicos, dirigidos por Garcés, se encuentran evaluando toda la viabilidad de la construcción en esa zona.

Como parte del proceso de reconstrucción, en el estado La Guaira se han desplegado "campañas cartográficas" de detalle y estudios de suelos. Estas labores buscan organizar el traslado de las personas damnificadas por los terremotos, evaluar los riesgos asociados a sismos, aludes torrenciales y seleccionar terrenos seguros para la ubicación de viviendas, ha resaltado la presidenta encargada.

"Seguimos trabajando sin descanso y el Plan Venezuela Renace arregla las viviendas que tiene que arreglar para que la gente vuelva a su hogar", ha apuntado tan solo un día después de hacer entrega de 240 viviendas a familias afectadas por los devastadores terremotos.