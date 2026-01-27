Delcy Rodríguez reitera que Venezuela "no acepta órdenes" de ningún actor externo

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado este lunes que su país "no acepta órdenes" de ningún actor externo, respondiendo a unas declaraciones "ofensivas" del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha insinuado que Washington ha mantenido a algunos de los dirigentes venezolanos en sus cargos para acatar las órdenes del país norteamericano.

"El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este Gobierno obedece al pueblo", ha declarado durante un evento con empresarios y autoridades del sector energético.

La dirigente venezolana ha asegurado sentirse "feliz" de representar a sus compatriotas durante lo que ha calificado de "coyuntura difícil" para el país, tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de febrero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores, y que ha abierto una nueva página en sus relaciones con el Gobierno estadounidense.

"No tenemos otro factor externo a quien obedecer", ha reclamado durante una comparecencia en la que ha querido destacar que ya tenía "conciencia" de las "amenazas personales" recibidas en su contra cuando accedió a la Presidencia venezolana apenas dos días después de la detención de su predecesor.

Rodríguez ha vuelto a señalar que no tiene "miedo". "Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela. A eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas", ha defendido.

Estas declaraciones llegan poco después de que Bessent haya asegurado que los dirigentes del Ejecutivo venezolano acatarán "las órdenes" de la Administración de Donald Trump. "Todo el mundo dice: Bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los vídeos del presidente siendo expulsado de Caracas y en una celda de Nueva York, seguirán las órdenes estadounidenses", ha sostenido en una entrevista concedida al canal de Youtube Derecha Diario TV.

En esta línea, el secretario del Tesoro ha subrayado que desde Washington "hemos dejado a los miembros del Gobierno (venezolano) en sus puestos y ellos se encargarán de administrar el país", antes de insinuar que podría poner "bajo (su) custodia" a otros líderes, sin citar nombres, "en beneficio del pueblo venezolano". "Y cuando creamos que es el momento adecuado, habrá elecciones libres y justas. Creo que (la líder opositora) María Corina Machado ha sido muy clara en su apoyo a lo que ha hecho el presidente Trump", ha agregado.

Así las cosas, ha reiterado que "nosotros no gobernamos el país, sino que aplicamos políticas" y ha anunciado que "empezaremos a levantar las sanciones poco a poco", si bien no ha adelantado un plazo ni fecha aproximada para llevar a cabo esta medida.