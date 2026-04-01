Una delegación de la Asamblea del Consejo de Europa insta a Hungría a celebrar elecciones sin interferencias

Archivo - Bandera de Hungría (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que ha concluido recientemente una visita a Hungría ha advertido de que las próximas elecciones, programadas para el mes de abril, no deben quedan empañadas por el miedo, el abuso de los recursos estatales o una posible injerencia extranjera.

"¿Sigue siendo Hungría una democracia competitiva o un Estado controlado por un solo partido? El futuro de Hungría debe ser decidido por los votantes, no por campañas basadas en el miedo, ni por campañas de desprestigio, ni por leyes injustas, ni por manipulación extranjera", ha expresado Pablo Hispán, jefe de la delegación y diputado del PP por Granada.

La delegación, que visitó Hungría los pasados días 30 y 31 de marzo, ha mantenido conversaciones con distintos representantes húngaros, entre ellos de partidos políticos, de la sociedad civil, de medios de comunicación o de las propias autoridades.

En dichos encuentros numerosos interlocutores advirtieron de la presencia de un "clima tóxico" en el país ante la fusión entre el Estado y el partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán, así como el uso masivo de recursos estatales en favor de una sola formación política o un espectro de información distorsionado por la propaganda.

De igual forma, han expresado preocupación por las "repetidas campañas agresivas y engañosas", en particular por la "propaganda en contra de Ucrania y de la Unión Europea", así como por una narrativa de "guerra o paz" destinada a "estigmatizar a los opositores en lugar de permitir una elección democrática informada".

Entre los desafíos se encuentra una posible interferencia extranjera en los comicios electorales. La delegación ve además con preocupación las informaciones relativas a la diferencia de trato de los ciudadanos húngaros que votan en el extranjero, según su condición y lugar de residencia, lo que plantea serias dudas sobre la igualdad del sufragio.

La delegación también se ha mostrado preocupada por la falta de transparencia en el manejo y verificación de dichos votos en el extranjero, recordando que todas las papeletas deben estar sujetas a las mismas garantías de igualdad, secreto y escrutinio efectivo, según un comunicado difundido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Otro tema importante que ha surgido durante la visita ha sido la reducción del espacio mediático para el periodismo independiente, por lo que la delegación ha advertido de que la confianza en la democracia no puede mantenerse si periodistas críticos y los actores de la sociedad civil son tratados como adversarios en lugar de como una parte esencial de la fiscalización pública.