Una delegación del CTS anuncia desde Arabia Saudí la disolución del organismo separatista de Yemen

Manifestantes a favor de la independencia de Yemen del Sur en una protesta en Reino Unido, Londres (archivo) - Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Consejo de Transición del Sur (CTS) que se trasladó recientemente a Arabia Saudí para discutir las hostilidades entre el grupo separatista y las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, respaldadas por la coalición que lidera Riad, ha anunciado este viernes la disolución del organismo, algo que ha sido rechazado inmediatamente por el portavoz del propio CTS, en un signo de las tensiones internas tras la ofensiva lanzada en diciembre en Yemen.

La delegación ha afirmado en un comunicado que el objetivo de la decisión es "preservar la paz y la seguridad" en Yemen y ha criticado los "desafortunados acontecimientos" en las provincias de Hadramut y Al Mahra, en referencia a la ofensiva lanzada en diciembre por fuerzas del CTS contra las tropas del gobierno reconocido internacionalmente.

Así, ha resaltado que el organismo "fue establecido con el objetivo de encabezar la causa del pueblo del sur, representarlo y liderarlo hacia el logro de sus aspiraciones y la restauración de su estado". "Nuestra creación fue fundamentada en la creencia de que era necesario lograr este objetivo y no aferrarse a él como una forma de lograr poder, monopolizar la toma de decisiones o excluir a otros", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que los integrantes de la delegación que se encuentra en Riad "no participaron en la decisión de lanzar una operación militar en Hadramut y Al Mahra, que dañó la unidad en las filas del sur y causó daño a la relación con la coalición que encabeza Arabia Saudí, que hizo grandes sacrificios y dio apoyo político, económico y militar" a Yemen, según ha recogido el portal yemení de noticias Maarib Press.

"La continuación de la existencia del CTS no sirve a los objetivos para los que fue fundado", ha manifestado, al tiempo que ha ahondado en que "la responsabilidad histórica" del organismo hacia la causa del pueblo del sur ha llevado a la toma de decisión de "disolver el CTS y todos sus organismos y agencias". "Se cerrarán todas las oficinas dentro y fuera del país y se trabajará por la justa causa a través de una conferencia auspiciada por Arabia Saudí", ha adelantado.

La delegación ha aplaudido la postura de Arabia Saudí durante la crisis y ha pedido a "figuras influyentes y líderes del sur que participen en el proceso de diálogo". "Esperamos que se logre una visión y un plan para resolver la causa del pueblo del sur y materializar sus aspiraciones, en línea con su voluntad", ha dicho,

"Pedimos al pueblo del sur y a los colegas en Adén --sede administrativa de las autoridades respaldadas internacionalmente y del CTS-- y el resto de provincias del sur que sean conscientes de la responsabilidad y sensibilidad de la etapa actual, al tiempo que subrayamos la importancia de que se sumen a los esfuerzos en marcha para proteger los avances y evitar caos o desequilibrios", ha zanjado.

RECHAZO DEL PORTAVOZ DEL CTS

En respuesta, el portavoz del CTS, Anuar al Tamimi, ha recalcado que "las decisiones relativas al CTS solo pueden ser adoptadas por el Consejo en su totalidad, bajo el liderazgo de su presidente", en referencia a Aidrus al Zubaidi, quien, según la coalición liderada por Arabia Saudí, se encuentra fugado en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Esto tendrá lugar inmediatamente después de la liberación de la delegación del CTS que se encuentra en Riad. El Consejo seguirá interactuando de forma positiva y constructiva con todas las iniciativas políticas para permitir que el pueblo del sur determine su propio futuro", ha sostenido a través de un mensaje en redes sociales.

El CTS aseguró el miércoles que Al Zubaidi continuaba en Adén después de que no viajara junto a la delegación a Riad y denunció que los integrantes de su equipo negociador estaban ilocalizables después de su llegada a Arabia Saudí, por lo que reclamado a las autoridades del país que garantizaran su seguridad. EAU, que respalda a los separatistas, no se ha pronunciado sobre la supuesta presencia de Al Zubaidi en el país.

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a partes enfrentadas en el seno de la coalición internacional contra los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Al Shihr.