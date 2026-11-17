Archivo - Bandera de Venezuela. - Li Ying / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación de la oposición venezolana que participa en la mesa de diálogo con el Gobierno interino en Caracas ha destacado este martes la "enorme" respuesta ciudadana al proceso de postulación para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo plazo de inscripción concluirá este miércoles.

"Estamos a 48 horas de un momento histórico para Venezuela. Por primera vez en años, el país tiene la oportunidad de construir un Tribunal Supremo de Justicia a la altura de lo que los venezolanos merecemos", ha señalado la representación opositora --vinculada a la Asamblea Nacional de 2015-- a través de redes sociales.

En la misma línea, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 --y líder de dicha delegación--, Dinorah Figuera, ha animado en un vídeo a los juristas a presentar sus candidaturas en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, en Caracas, subrayando que la elevada afluencia de aspirantes "refortalece" su confianza en el proceso de "reinstitucionalización de la democracia" en el país.

"Es por eso que tú puedes ser uno de ellos y construir una historia esperanzadora para el país, una historia que represente en este caso los derechos de todos los ciudadanos", ha manifestado Figuera, cuya delegación mantiene como prioridades en las negociaciones la renovación tanto del TSJ como del Consejo Nacional Electoral (CNE) para sentar las bases jurídicas de futuras elecciones presidenciales.

Este proceso de renovación institucional se enmarca tras el arranque de la cuarta ronda de negociaciones en Caracas entre el Ejecutivo interino, representado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y este sector de la oposición, en un diálogo impulsado por Estados Unidos en el que no participa la organización política de la líder opositora María Corina Machado.

Mientras la delegación opositora centra sus demandas en la reforma de los poderes públicos, la liberación de presos políticos y la ampliación de las garantías democráticas de cara a unos futuros comicios, las autoridades de Caracas han reiterado como ejes centrales de su agenda el levantamiento de las sanciones internacionales y la devolución del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.