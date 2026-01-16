Las delegaciones ucraniana y estadounidense se reúnen el sábado en Miami para tratar de cerrar acuerdos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones negociadoras de Estados Unidos y Ucrania mantendrán este sábado una nueva ronda de conversaciones en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para tratar de cerrar los acuerdos sobre garantías de seguridad y sobre reconstrucción que, según Kiev, podrían llegar a firmarse durante el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza).

"Los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania tendrán otra ronda de conversaciones mañana en Miami", ha indicado en redes sociales la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanishyna, agregando que asistirán al encuentro el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo (NSDC) ucraniano, Rustem Umerov, y Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este viernes durante su discurso vespertino que "no es momento para conversaciones vacías ni reuniones formales". "Necesitamos resultados para la gente real: para los ucranianos, para todos los europeos y para los estadounidenses", ha argüido.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que haya "seguridad" y un "desarrollo económico normal en el país". "Todo esto debe reflejarse en los documentos pertinentes que estamos preparando, incluyendo con la parte estadounidense", ha expresado.

Kiev declaró el miércoles el estado de emergencia energética en todo el país en medio de los ataques del Ejército ruso y el frío extremo de esta época del año, donde se han llegado a alcanzar los 18 grados bajo cero durante la noche.