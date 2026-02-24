Demócratas acusan al Departamento de Justicia de ocultar archivos que vinculan a Trump con presunto abuso a menor

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado este martes al Departamento de Justicia de ocultar archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor.

"Parece que faltan archivos del Departamento de Justicia que incluyen acusaciones muy graves contra el presidente de Estados Unidos por parte de una superviviente", ha explicado el representante por California, Robert García, en un vídeo difundido en redes sociales.

En concreto, García ha enseñado en el vídeo un documento en el que aparecen enumeradas una serie de entrevistas y documentos del FBI de presuntas conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando todavía era menor de edad.

Los demócratas de la comisión han acusado así al Departamento de Justicia de "retener ilegalmente" estos documentos y han informado en un comunicado que abrirán una investigación paralela para determinar el paradero de los archivos que no están publicados.

"Encubrir evidencias directas de una posible agresión por parte del presidente de Estados Unidos es el delito más grave posible en este encubrimiento de la Casa Blanca", ha dicho García, instando así al Departamento a publicar todos los archivos en virtud de la Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Congreso.

Un documento del FBI, publicado como parte de los archivos de Jeffrey Epstein y fechado en octubre de 2020, narra el testimonio no verificado de un conductor de limusina que llevó a Trump al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995.

El conductor relató al FBI que, durante el trayecto, el magnate estadounidense hizo declaraciones "muy preocupantes" mientras hablaba por teléfono en las que nombró a Epstein e hizo referencias a "abusar de alguna chica". El hombre indicó que incluso estuvo a punto de parar la limusina y sacar al ahora presidente para agredirle por la gravedad de sus palabras.

El conductor, según aparece en los archivos, le contó lo ocurrido con Trump a una mujer que conocía, tras lo que esta reconoció que "Donald J. Trump la violó junto con Jeffrey Epstein" en un hotel de lujo después de haber sido llevada allí por otra mujer.

El Departamento de Justicia aseguró que algunos de los documentos relacionados con Epstein contenían "acusaciones falsas y sensacionalistas" en contra del presidente Trump, aludiendo a que las denuncias se presentaron al FBI poco antes de las elecciones de 2020.