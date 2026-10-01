Los demócratas rechazan por "débil" en el Senado de EEUU una ley para restringir la compra de acciones de congresistas

Archivo - Vista del Capitolio de Estados Unidos sede de la Cámara de Representatnes y del Senado - Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bancada demócrata del Senado de Estados Unidos ha bloqueado un proyecto de ley republicano para restringir a los miembros del Congreso la compra de nuevas acciones de empresas que cotizan en bolsa, alegando que no tiene el alcance necesario y criticando la inclusión en el texto de la obligación para todo votante de portar un documento de identificación con fotografía para poder ejercer su derecho a voto, a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, las 'midterms'.

El proyecto, que necesitaba 60 votos a favor, no ha logrado el apoyo de ninguno de los senadores demócratas y se ha quedado en 53 votos, pese a que ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes y a que su impulsor, el republicano Pete Ricketts (Nebraska), ha defendido el texto como una medida de "sentido común" que "prohibiría el uso de información privilegiada en el Congreso", según ha recogido el portal de noticias The Hill.

En cambio, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), ha rechazado la propuesta de Ricketts calificándola de intento de reforma "débil" que seguiría permitiendo a los congresistas realizar transacciones lucrativas.

"Solo a los republicanos del Senado se les ocurriría llamar 'prohibición de operar con acciones' a un proyecto de ley que permite a los miembros del Congreso seguir poseyendo, vendiendo y, en algunos casos, comprando acciones", ha criticado.

De hecho, el texto habría prohibido a senadores y representantes comprar nuevas acciones de empresas que cotizan en bolsa y les habría exigido notificar con antelación sus planes de venta de acciones, pero les permitiría conservar las acciones que ya poseían y adquirir acciones de empresas privadas.

En este sentido, Schumer ha criticado al Partido Republicano por haber suavizado, a su parecer, un proyecto bipartidista aprobado en 2025 en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, así como ha afeado la introducción de una "píldora envenenada" al añadir una disposición que exigía a los ciudadanos presentar una identificación de votante válida y con fotografía para poder participar en las elecciones.