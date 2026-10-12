Denuncian un ataque de las RSF contra un hospital en el sureste de Sudán

Archivo - Desplazadas sudanesas (archivo) - Mohamed Khidir / Xinhua News / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han atacado con drones un hospital en Um Darfa, en el estado sudanés de Nilo Azul, y han herido de gravedad a dos sanitarios, según ha denunciado la ONG Red de Médicos de Sudán.

El ataque se produjo el domingo y provocó la "destrucción del hospital", que ha quedado fuera de servicio, con el perjuicio que ello supone para la población de la zona, que vive ya de por sí "una situación humanitaria y sanitaria muy difícil", según explica la ONG en un comunicado.

Por ello, la Red pide el cese de los ataques a instalaciones sanitarias y la intervención de la ONU y otras organizaciones humanitarias y de defensa de los Derechos Humanos para condenar este "crimen", propiciar un entorno seguro para las instalaciones sanitarias y su personal y que los responsables de estos ataques rindan cuentas.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok, primer mandatario democráticamente electo en el país en décadas.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.