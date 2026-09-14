Denuncian la detención por parte del ICE de un periodista nicaragüense en el exilio

Archivo - Bandera de Nicaragua (Archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista nicaragüense Luis Galeano, director de la emisora Café con Voz y exiliado en Estados Unidos, ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, en el estado de Florida.

"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", ha indicado su emisora en un breve mensaje difundido en redes sociales, sin detallar las circunstancias exactas de su detención, de la que por el momento no se han pronunciado las autoridades estadounidenses, o su estatus migratorio.

Según ha confirmado su esposa, Deykell, al portal opositor 100% Noticias, Galeano ha sido detenido mientras se encontraba trabajando en una empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC), una actividad que realizaba en paralelo a su labor como periodista desde que se exilió a Estados Unidos en 2018.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del Gobierno liderado por el presidente Donald Trump anunció que retiraba el estatus de protección temporal (TPS) a Nicaragua en julio de 2025, estableciendo como fecha efectiva de finalización el 8 de septiembre de 2025.

La cancelación del TPS y el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos afecta a opositores, activistas y periodistas nicaragüenses, expuestos ahora a detenciones por parte del ICE y a un eventual riesgo de deportación hacia Nicaragua.