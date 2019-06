El Departamento de Justicia de EEUU mantiene a Paul Manafort bajo custodia federal

Publicado 18/06/2019 15:37:35 CET

WASHINGTON, 18 Jun. (Reuters/EP) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido mantener bajo custodia federal a Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump, por los riesgos de "salud y seguridad personal" que conllevaría su traslado a una instalación local de Nueva York.

Manafort cumple siete años y medio de cárcel por fraude fiscal y bancario, entre otros cargos formulados durante la investigación especial sobre la injerencia electoral rusa, y tiene también pendientes otros cargos a nivel estatal por irregularidades hipotecarias y falsificación en Nueva York.

El exjefe de campaña cumplía condena en un centro de Pensilvania y, según la agencia de noticias Reuters, el lunes fue trasladado a una penitenciaría federal de Nueva York. El Departamento de Justicia prefiere por ahora seguir a cargo de su custodia, algo que la Fiscalía estatal de Nueva York no ha objetado.

"Este acuerdo no tendrá ningún impacto en los procedimientos a nivel estatal", ha aclarado el Gobierno federal, que se ha ofrecido a facilitar cualquier comparecencia o gestión que pueda haber en torno a Manafort. El Departamento, no obstante, no ha aclarado a qué temas de salud se refiere para justificar su decisión.