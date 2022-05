El Departamento de Justicia de EEUU solicita accceso a las transcripciones de las entrevistas del comité del 6 de enero

Archivo - El Capitolio estadounidense - Lenin Nolly/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado este martes acceso a las transcripciones de las entrevistas realizadas por el comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección al Capitolio del 6 de enero.

El presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson, ha señalado que una vez que terminen su trabajo podrán "hablar", al igual que han hecho con otras agencias, pero ha indicado que no pueden dar acceso a esa información "en este momento", según ha informado la agencia de noticias Bloomberg.

Tal y como ha precisado 'Politico', el comité ha entrevistado a más de 1.000 testigos en el marco de una investigación para esclarecer los hechos del 6 de enero, cuando una turba de partidarios del expresidente Donald Trump asaltó el Capitolio estadounidense, una insurrección que se saldó con cinco muertos.

La misión principal del comité es dilucidar el papel del exmandatario estadounidense y los suyos durante aquellos días en los que alentaron a tomar el Congreso para interrumpir el proceso que confirmaba su derrota frente al actual presidente, Joe Biden, en las elecciones de noviembre de 2020.

Pese a ello, Thompson ha precisado este martes que el Capitolio no tiene planes actuales de llamar al expresidente Trump ante el panel, ya que no están seguros de que la evidencia que recibieron "pueda validarse más con su presencia", tal y como ha recogido 'The Hill'.

Los comentarios de Thompson surgen cuando el comité se prepara para una serie de ocho audiencias que se llevarán a cabo durante el mes de junio, mientras continúa con entrevistas y declaraciones privadas para determinar el grado de responsabilidad ante estos hechos.