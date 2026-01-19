El Departamento de Justicia investiga una protesta contra un pastor y dirigente local del ICE en Minnesota

Archivo - Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU se encuentran en un vehículo como parte de las medidas de control específicas y de puerta a puerta - Europa Press/Contacto/Dave Decker

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este domingo que está investigando la interrupción, horas antes, de una ceremonia religiosa en la ciudad estadounidense de St. Paul, en Minnesota, por parte de un grupo de manifestantes que protestaba contra un pastor que figura en una demanda colectiva por las tácticas agresivas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La acción ha tenido lugar después de que los manifestantes descubrieran que el director interino de la oficina local de ICE en St. Paul, David Easterwood, ejercía como pastor en una iglesia de la pequeña de las ciudades gemelas de Minnesota. "Este hombre es un lobo con piel de oveja, haciéndose pasar por pastor", ha denunciado la abogada, activista y reverenda local Nekima Levy Armstrong, en declaraciones recogidas por el diario 'Minnesota Star Tribune'.

Tras lo sucedido, la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, ha anunciado en redes sociales una investigación en contra de la protesta, que ha descrito como "antiamericana e indignante".

"La División de Derechos Civiles está investigando las posibles infracciones de la Ley federal FACE (la ley de libertad de acceso a las entradas de las clínicas y a los lugares de culto religioso) cometidas por estas personas que han profanado un lugar de culto e interferido con los fieles cristianos", ha subrayado Dhillon en redes sociales, antes de apuntar en otras publicaciones posteriores a investigaciones por "violaciones potenciales de la ley federal" y afirmar que el "FBI ha sido activado también".

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, ha asegurado en X que ha hablado con el pastor de Minnesota cuya iglesia fue atacada, antes de alegar que "los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos se están combatiendo con todo el rigor de la ley federal".

"Si los líderes estatales se niegan a actuar responsablemente para prevenir la anarquía, este Departamento de Justicia seguirá movilizado para procesar los delitos federales y garantizar que prevalezca el estado de derecho", ha subrayado Bondi, en el marco del enfrentamiento de la Admnistración Trump con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, entre otras autoridades, por el despliegue de fuerzas antiinmigración en el estado septentrional.