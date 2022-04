Derecha, socialistas y ecologistas llaman a votar a Macron en la segunda vuelta de las presidenciales francesas

Mélenchon, tercero en primera vuelta con un 20 por ciento, ha pedido "no dar ni un solo voto" a Le Pen

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los principales candidatos conservadores, socialistas y ecologistas han pedido el voto para el centrista Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas prevista para el 24 de abril para derrotar así a la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen.

Macron ha ganado la primera votación (28,6 por ciento), por delante de Le Pen (24,4 por ciento), según el sondeo a pie de urna de Ifop-Fiducial. Otros estudios confirman estos resultados y que Macron y Le Pen se disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

Tras conocerse los sondeos a pie de urna, Valérie Pécresse, candidata de Los Republicanos (conservadores); Fabien Roussel, candidato del Partido Comunista Francés; el ecologista Yannick Jadot y la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, han pedido el voto para Macron.

El candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha quedado en tercer puesto en la primera vuelta de las presidenciales francesas celebradas este domingo, con en torno a un 20 por ciento de votos, ha dejado la decisión a la conciencia personal y ha pedido "no dar ni un solo voto a Marine Le Pen".

"Se abre una nueva página de lucha. Cada uno de vosotros se encuentra frente al muro de la decisión que debe tomar (...). Conozco vuestro enfado. No dejéis que os haga cometer errores que serían difíciles de reparar", ha afirmado Mélenchon. "Sabemos a quién no votaremos nunca. No debemos darle un solo voto a la señora Le Pen", ha insistido.

Jadot (4,8 por ciento) ha pedido "bloquear la extrema derecha" en la segunda vuelta, mientras que Pécresse (4,6 por ciento) votará "en conciencia" a Macron "para evitar la llegada al poder de Marine Le Pen".

La alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo (1,9 por ciento) ha pedido también votar a Macron "contra la extrema derecha de Marine Le Pen". "Les pido con seriedad que voten en contra de la ultraderecha de Marine Le Pen con la papeleta de Emmanuel Macron", ha remachado.

Roussell (2,4 por ciento) ha destacado que "nunca permitiría que un proyecto racista y xenófobo gane responsabilidad en Francia". "Tomo esta decisión y sé que cada vez es más difícil decirlo", ha afirmado.