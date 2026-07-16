Derribados en el Kurdistán iraquí ocho drones con explosivos

Archivo - Un combatiente kurdo monta guardia en la entrada de su base cerca de Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí, tras un ataque con drones iraníes - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del Kurdistán iraquí han anunciado la intercepción sin víctimas de ocho drones explosivos en la capital regional, Erbil, en la noche de este miércoles.

"Esta noche, miércoles 15 de julio de 2026, entre las 20.53 y las 21.20 (hora local), las fuerzas de la Coalición interceptaron y derribaron ocho drones explosivos sobre Erbil", ha asegurado la autoridad antiterrorismo de la región, que ha afirmado que, "afortunadamente, no ha habido víctimas".

Asimismo, una fuente local de la ciudad ha declarado a la agencia iraquí Shafaq que hasta tres drones fueron derribados cerca del consulado estadounidense por las defensas aéreas de la propia legación.

Según su testimonio, "la metralla de los drones, tras detonar en el aire, cayó sobre un taxi, causando daños materiales".

Por su parte, el consulado de Estados Unidos en la ciudad kurdo-iraquí no se ha pronunciado al respecto.