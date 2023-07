DeSantis dice que la gobernadora de Iowa es "por supuesto" una posible elección de vicepresidente

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida y uno de los candidatos para presidir el partido republicano de Estados Unidos, Ron DeSantis, ha dicho este sábado que consideraría a la gobernadora del estado Iowa, Kim Reynolds, como una posible elección de vicepresidente.

Cuando se le ha preguntado en un evento celebrado en la ciudad de Ankeny, en el estado de Iowa, si Reynolds sería un candidato para acompañarle en su camino a la presidencia, DeSantis ha respondido que "por supuesto".

"Ella es una de las principales funcionarias públicas de Estados Unidos", ha explicado DeSantis a los periodistas, a lo que ha añadido que piensa que "los ataques contra ella están totalmente fuera de control y (son) totalmente innecesarios".

A los ataques que se refiere son a los que realizó el contrincante del gobernador de Florida y expresidente del país, Donald Trump, que el pasado lunes la criticó por "mantenerse neutral" y no apoyar su candidatura a presidente.

Sin embargo, Reynolds dijo en febrero que no estaba interesada en ser la vicepresidenta de nadie. "Me encanta lo que estamos haciendo aquí en Iowa y, con suerte, sigo dejando bastante claro que no hemos terminado", explicó en su momento.

La gobernadora ha estado esta semana en el foco de los medios por haber aprobado un nuevo proyecto de ley en su estado que prohíbe abortar a las mujeres a partir de las seis semanas de gestación.