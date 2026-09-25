Desaparecidas más de 40 personas tras hundirse una embarcación en el lago Tanganica, en RDC

Archivo - Fotografía de una vista del lago Tanganica desde Buyumbura, en Burundi - Dong Jianghui / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 41 personas han sido dadas por desaparecidas tras hundirse una embarcación con alrededor de 80 personas a bordo en aguas del lago Tanganica, situado en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde continúan las labores de búsqueda y rescate, según han confirmado las autoridades.

El ministro de Transportes de la provincia de Tanganica, Norris Mulongoy, ha indicado que la embarcación, que cubría la ruta entre Kigoma, en Tanzania, y Kalemie, en esta zona de RDC, transportaba a 84 personas, 43 de las cuales han podido ser rescatadas.

Las autoridades no han especificado por ahora cuál sería la causa del siniestro, si bien las primeras informaciones apuntan a una posible sobrecarga de la embarcación, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité.

El lago Tanganica, situado en la frontera entre Burundi, RDC, Tanzania y Zambia, es el más profundo del continente. La zona registra un importante tráfico de barcos y otras embarcaciones para el traslado de personas y mercancías entre ambas orillas.