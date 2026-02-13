Desaparecidos tres militares tras hundirse una embarcación de la Armada en Senegal

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres miembros de la Armada de Senegal han sido dados por desaparecidos tras hundirse una embarcación en la desembocadura del río Senegal, según han confirmado las autoridades, que han indicado que otros diez han sido rescatados con vida.

"Una patrullera de la Armada nacional zozobró en la desembocadura del río Senegal alrededor de las 9.00 horas (hora local del jueves, 12 de febrero)", ha indicado el Ejército en un comunicado enviado a la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

Así, ha manifestado que la patrullera se habría visto afectada por el fuerte oleaje, en medio de unas malas condiciones meteorológicas. Las labores de búsqueda y rescate, que implican medios aéreos, siguen activas en la zona para intentar hallar a los desaparecidos.