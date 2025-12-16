Desarticulada una célula terrorista vinculada a Estado Islámico en el noroeste de Siria

Las fuerzas de seguridad de Idlib (Siria) arrestan a los miembros de una célula terrorista afiliada a Estado Islámico responsable de atacar patrullas militares - MINISTERIO DEL INTERIOR DE SIRIA EN X

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha anunciado este martes que las fuerzas de seguridad de la gobernación de Idlib han desarticulado "con éxito" una célula terrorista vinculada a Estado Islámico que supuestamente está detrás de varios atentados terroristas contra patrullas militares, después de que en los últimos días murieran cuatro agentes en un ataque armado cerca de la ciudad de Maaret al Numan.

El Ministerio del Interior ha explicado que el operativo ha resultado en la detención de un total de ocho miembros de la célula, y un noveno, su líder, "ha sido neutralizado". De hecho, ha aclarado que, en un primer lugar, detuvieron a varios de ellos y que, durante los interrogatorios, confesaron la identidad de los miembros restantes de la célula, que fueron detenidos gracias a la información recopilada en una segunda operación.

En ambas operaciones, las autoridades sirias --tras identificar el vehículo utilizado por los atacantes-- incautaron cinturones explosivos, silenciadores, proyectiles y ametralladoras, "todos ellos destinados a ser utilizados en atentados terroristas para desestabilizar la seguridad y la estabilidad".

La cartera ministerial ha indicado que los detenidos han confesado haber perpetrado tres atentados terroristas: contra una patrulla en Maaret al Numan; contra personal del Ministerio de Defensa en Saraqib; y contra agentes de aduanas en Zarba (Alepo), según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Asimismo, Interior ha reafirmado su "continua persecución de células terroristas y su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y asegurar las carreteras e instalaciones públicas", al mismo tiempo que se ha comprometido a que "todos los implicados serán remitidos a la justicia competente para que se enfrente a los procedimientos legales pertinentes".

Estado Islámico reivindicó en la víspera el ataque contra una patrulla en la provincia de Idlib. El ataque tuvo lugar después de que dos soldados y un civil estadounidenses murieran en una emboscada tendida en la provincia de Homs (centro), un suceso achacado también por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) al grupo yihadista.