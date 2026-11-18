Hugo Osvaldo Zárate Chávez, nuevo director paraguayo de Itaipú Binacional - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha anunciado la destitución del codirector general de la represa de Itaipú (uno de los mayores generadores de electricidad del mundo), Zacarías Irún, por la implicación de la compañía gestora Itaipú Binacional en el escándalo del Ueno Bank que se llevó por delante al exmandatario Santiago Peña.

Alliana, en redes sociales, ha designado al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate Chávez como nuevo director general paraguayo de Itaipú Binacional, cuya propiedad está compartida con Brasil.

Zárate Chávez "es un profesional que conoce profundamente la institución y cuenta con la experiencia necesaria para asumir esta gran responsabilidad", ha apuntado el mandatario, quien le ha deseado éxitos "en esta nueva etapa" antes de exigir su desempeño "con transparencia, responsabilidad y compromiso con los intereses del Paraguay".

Irún se tambaleó en el cargo cuando se dio a conocer que la binacional tenía guardados 163 millones de dólares (148 millones de euros) en el Ueno Bank antes de su intervención a principios de mes.

Peña, en prisión preventiva desde principios de noviembre, tiene tres causas penales abiertas por la Fiscalía por delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, todas centradas en el colapso e intervención del banco privado.